Nike Oregon Project beendet : Nach der Nike-Entscheidung muss Klosterhalfen umdenken

Königswinter Der Sportartikelhersteller Nike hat das Trainingsprojekt NOP beendet. Neun Monate vor den Olympischen Spielen muss Konstanze Klosterhalfen nun umdenken.

Als Konstanze Klosterhalfen am Mittwochabend ihren Heimatverein, die SSG Königswinter, besuchte, strahlte sie vor Glück, auch wenn ihr durch eine verordnete Trainingspause die große Leidenschaft genommen wurde - das Laufen. Zurück an alter Wirkungsstätte, bekannte Gesichter und zudem keine unerwünschten Fragen.

Klosterhalfen, die für Bayer 04 Leverkusen startet, wurde von der Nachricht am Morgen nicht überrascht. "Ich wurde über den Entschluss, dass das Nike Oregon Project geschlossen wird, vorab informiert", teilte Klosterhalfen auf Anfrage in einer Stellungnahme mit.

Sperre des NOP-Cheftrainers Salazar während der WM

Überrascht wurde Klosterhalfen während der WM in Doha in der vergangenen Woche von den Schlagzeilen um den ehemaligen NOP-Cheftrainer Alberto Salazar. Gegen ihn ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln ermittelt worden. Während der Weltmeisterschaft in Doha wurde der Starcoach für vier Jahre gesperrt, dem US-Amerikaner die Akkreditierung entzogen. Klosterhalfen lief über die 5000 Meter zu Bronze. Seit vergangenem Herbst trainiert die Mittelstreckenläuferin aus Königswinter-Bockeroth in Oregon. Im August verbesserte sie den deutschen Rekord über die 5000 Meter um ganze 15 Sekunden. Auch, weil sie in Oregon ganz neue Trainingsmethoden praktiziert. Allerdings lief sie auch schon vor dem Projekt in einer anderen Liga. Alleine 2017 lief sie die 800 Meter unter zwei, die 1500 Meter unter vier und die 5000 Meter unter 15 Minuten.