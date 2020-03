Abgänge und geplante Neuzugänge : Neue Spieler sollen die Kölner Haie verstärken

Köln Uwe Krupp ist bei seiner Familie in Prag. Der Trainer der Kölner Haie wollte unbedingt noch heimreisen, ehe Tschechien aufgrund der Corona-Epidemie wie angekündigt seine Grenzen dicht macht. Die Kaderplanung für die neue Saison geht derweil weiter.

Uwe Krupp hat sich am Wochenende so schnell wie möglich auf den Weg zu seiner Familie nach Prag gemacht. Hinter Krupp, der in diesen Tagen auch als Sportchef des KEC fungiert, lagen vor seiner Abfahrt arbeitsreiche Tage. Die Saisonabschlussgespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders beanspruchten den 54-Jährigen von Mittwoch bis Freitag.

Verstärkung aus der DEL

Auch bei der Verkündung ihrer bereits feststehenden Neuzugänge halten sich die Haie noch zurück. Sicher dürfte die Verpflichtung von Star-Verteidiger Maury Edwards sein. Der 32-jährige Kanadier erzielte in dieser Saison für den ERC Ingolstadt überragende 15 Tore und gab 31 Vorlagen. Ebenfalls aus Ingolstadt wird wohl Flügelstürmer Mike Collins kommen. Der 29-jährige US-Amerikaner traf neun Mal und gab 30 Vorlagen. Für die Verteidigung sollen die Haie auch Sena Acolatse fest an der Angel haben. Der 29-jährige US-Amerikaner spielt seit 2018 für die Straubing Tigers in der DEL und kam in dieser Saison auf zehn Tore und 20 Vorlagen. Ebenfalls heiß gehandelt wird der Augsburger Drew LeBlanc (30/USA), der für die Panther in 42 Hauptrundenspielen elf Tore erzielte und 38 Vorlagen gab.