“Risiko ist noch zu hoch“ : Kölner Sportmediziner sieht Öffnung von Fitnessstudios kritisch

Bonn Der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln sieht die Öffnung von Fitnessstudios und Sportanlagen im Interview kritisch: „Das Risiko ist aktuell einfach noch zu hoch.“

Freizeit- und Hobbysportler können wieder langsam mit ihrem Training beginnen: Ab dieser Woche öffnen in Nordrhein-Westfalen Fitnessstudios und Sportanlagen . Auch Kontaktsportarten sollen noch in diesem Monat wieder betrieben werden dürfen. Mit dem Kölner Sportmediziner Wilhelm Bloch sprach Simon Bartsch über die Risiken dieser Lockerungen.

Bloch: Wir können nur dazu raten, dass Amateursportler mit Symptomen sich richtig durchchecken lassen, bevor sie wieder mit dem Sport beginnen. Das Virus greift die kleinsten Gefäße an. Zum Beispiel in der Lunge. Das merkt man gar nicht. Aber wenn beispielsweise drei Prozent angegriffen sind, kann das schwere Folgen für die sportliche Karriere haben. Daher: Jeder, der positiv getestet wurde, sollte diverse klinische Untersuchungen machen lassen, bevor er wieder moderat mit dem Sport beginnt. Bei Sportlern mit Symptomen würde ich vier Wochen Pause empfehlen.

Bei etwas mehr als 20 Prozent der Menschen gibt es allerdings keine Symptome. Man kann also nicht ausschließen, dass man das Virus in sich trägt. Man kann aber doch auch nicht per se Sport verbieten?

Bloch: Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist: Wir haben also keinen Impfstoff, keine wirklich wirksame Medizin, ein relativ hohes Maß an Infizierten, dann sehe ich die Spiele schon in Gefahr. Man kann nicht 200 Nationen mit unterschiedlichem Virus-Vorkommen zusammenholen. Ich befürchte, dass dann die Spiele abgesagt werden müssen.