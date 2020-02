Folgen der Niederlagenserie : Kölner Haie trennen sich von Sportdirektor Mahon

Köln Die Kölner Haie haben auf die anhaltende Talfahrt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und Sportdirektor Mark Mahon von seinen Aufgaben entbunden. Trainer Mike Stewart wird das Team dagegen auch in der kommenden Saison betreuen.

Mike Stewart hat seine Spieler in den Kurzurlaub geschickt. Die fast zweiwöchige Nationalmannschaftspause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) machte ein paar freie Tage möglich. Erst am kommenden Sonntag bittet der Coach der Kölner Haie wieder zum Mannschaftstraining. Mark Mahon (54 Jahre) wird dann nicht an seinen Schreibtisch im Trainingszentrum an der Gummersbacher Straße zurückkehren. Der seit 2016 in Köln tätige Sportdirektor wurde am Montag nach dem Abrutschen in eine der tiefsten sportlichen Krisen des KEC überhaupt von seinen Aufgaben entbunden, Stewart dagegen demonstrativ der Rücken gestärkt.