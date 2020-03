Kölner Haie : Sieben Profis verlassen den KEC

Köln Nach einer sportlich desaströsen Saison stellen sich die Kölner Haie neu auf. Während sieben Spieler das Team verlassen müssen, erhalten andere eine Vertragsverlängerung. Einer von ihnen ist Alexander Oblinger.

Alexander Oblinger war einer der wenigen Lichtblicke. Trotz der verpassten Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wusste der kampfstarke Angreifer der Kölner Haie mit elf Toren und neun Vorlagen zu überzeugen. Als Bestätigung für seinen Fleiß wurde der auslaufende Vertrag des 31-Jährigen nun um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit geht Oblinger in seine bereits dritte Saison beim KEC. „Ich kenne Alex schon sehr lange. Er hat immer einen guten Job gemacht“, begründet der Kölner Trainer und Interims-Sportchef Uwe Krupp die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Damit bewegen sich die Veränderungen nach einer sportlich desaströsen Saison in einem überraschend überschaubaren Rahmen. „Wir brauchen keinen Aktionismus. Die Jungs haben in den ersten zehn Tagen, seit denen ich da bin, gut gearbeitet“, meint Uwe Krupp, Nachfolger des spät entlassenen Mike Stewart.

Vom bisherigen Stammpersonal ist nur noch die Zukunft von Ben Hanowski (29) ungeklärt. Wie der KEC mitteilte, laufen mit dem seit 2017 in Köln unter Vertrag stehenden US-Amerikaner die Gespräche über eine erneute Verlängerung des Kontrakts. Der in der zweiten Hauptrunden-Hälfte besser in Schwung gekommene Stürmer brachte es in der vergangenen Saison letztlich auf zwölf Tore und 13 Vorlagen.