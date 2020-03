Philipp Walter im Interview : Haie-Geschäftsführer: „Es war nicht alles negativ“

Köln Die Kölner Haie haben eine enttäuschende Saison in der Deutschen Eishockey Liga gespielt. Im GA-Interview spricht der Geschäftsführer Philipp Walter über das Scheitern, die guten Zuschauerzahlen und die Corona-Krise.

Hinter Philipp Walter (45) liegt eine eigenartige Saison. Die Haie haben mit 17 Niederlagen in Folge einen historischen Negativrekord aufgestellt, dadurch zum dritten Mal in ihrer Club-Geschichte in der Deutschen Eishockey Liga die Playoffs verpasst und trotzdem einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Im Gespräch mit Martin Sauerborn nimmt der KEC-Geschäftsführer Stellung und äußert sich auch zur Corona -Krise.

Walter: Wir haben die Playoffs verpasst, weil wir sportlich gescheitert sind. Das hat mit der aktuellen Situation erst einmal nichts zu tun. „Glück“ ist in diesem Zusammenhang kein passendes Wort. Die anderen Clubs tun mir sehr leid, nicht nur wegen der sportlichen Situation, sondern auch, weil sie jetzt durch den Ausfall der Playoff-Spiele viel unangenehme Arbeit zu erledigen haben. Das ist eine Herausforderung für den gesamten Sport in der Welt.

Die Haie haben einen Zuschauerrekord aufgestellt und in jedem ihrer 26 Heimspiele mehr als 10.000 Zuschauer in die Arena gelockt. Gleicht der Rekord den finanziellen Verlust durch eine Saison ohne Playoffs etwas aus?

Walter: Der Rekord ist in diesem Zusammenhang kein Trost für uns. Die Playoffs zu verpassen, ist wirtschaftlich gesehen nie gut. Die Geschäftsstelle hat aber mit viel Leidenschaft und Einsatz einen herausragenden Job gemacht in dieser Saison. Darauf können wir stolz sein. Und eines ist sicher: Wir wollen nächste Saison noch besser werden.

Walter: Es war nicht alles negativ. Wir haben zum Beispiel ein Derby gegen Düsseldorf vor 18.000 Zuschauern mit 4:1 gewonnen. Die Menschen kommen, wenn sie an den Club und das, was er vermittelt, glauben. Da war schon etwas spürbar, das hat die Unterstützung in den letzten Heimspielen gezeigt. Wir hatten auch schon Spielzeiten mit Spielen, bei denen nur 8000 Leute da waren und die Stimmung nicht so positiv war, obwohl es sportlich besser gelaufen ist.