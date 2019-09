Fünfte bei der Slalom-WM : Kanutin Ricarda Funk bucht Olympia-Ticket

Ricarda Funk wird an den Olympischen Spielen teilnehmen.

La Seu d'Urgell Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im spanischen La Seu d'Urgell zwar die erhoffte Medaille verpasst, aber als Fünfte ihre Olympia-Teilnahme für die Spiele in Tokio 2020 gesichert.

Erstmals wird Ricarda Funk aus Bad Kreuznach an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die 27-jährige Kanutin belegte bei der Kanuslalom-WM im spanischen La Seu d'Urgell den fünften Rang und sicherte sich damit das Ticket für Tokio 2020. "Sicher hätte ich auch gern eine Medaille gehabt, aber so ist das in unserem Sport. Und mein großes Ziel habe ich erreicht", sagt die Bad Kreuznacherin. "Mich hat das Ganze mit der Quotenplatzregelung mit den Doppelstartern ganz schön beschäftigt.“