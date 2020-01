Sieg im letzten Heimspiel : Hockeydamen des Bonner THV bleiben erstklassig

Bonn Die ersten Hockeydamen des Bonner THV bleiben in der Halle erstklassig. Der Heimsieg gegen den Crefelder HTC und die Niederlage von Raffelberg reichte am letzten Spieltag.

Da die Mannschaft von Trainer Jan Henseler das letzte Punktspiel gegen den Crefelder HTC mit 3:0 (2:0) gewann und der Club Raffelberg zeitgleich bei Uhlenhorst Mülheim mit 2:9 verlor, spielt der BTHV auch in der Hallenrunde 2020/2021 in der Bundesliga, während die Duisburgerinnen den bitteren Gang in die Regionalliga antreten müssen. Dabei hielt sich der Jubel der Bonner Spielerinnen in der BTHV-Halle trotz der Gewissheit, die Klasse gehalten zu haben, in Grenzen.