Ex-Leichtathletin : Harrer: „Grenze zum Krankhaften ist da sehr schmal“

Berlin Die frühere Mittelstreckenläuferin Corinna Harrer weist auf besorgniserregende Entwicklungen in der Leichtathletik hin.

Harrer, die bei den Olympischen Spielen 2012 in London über 1500 Meter das Halbfinale erreicht hatte, hatte ihre Profilaufbahn 2018 beendet. In der Zeit ihrer aktiven Karriere war es in den USA beim Nike Oregon Project zu den Doping-Verstößen unter Cheftrainer Alberto Salazar gekommen, dem zuletzt auch der mentale und körperliche Missbrauch von Athletinnen vorgeworfen worden war. Salazar weist das zurück.

„Dass es bei Salazar krass abging, war ja nie ein Geheimnis“, sagte Harrer. „Dass Salazar so extrem am Gewicht und an der weiblichen Entwicklung herumgepfuscht haben soll, hat mich aber schon überrascht. Auch wenn das Gewichtsthema in Läuferkreisen schon seit einer Weile ein großes ist.“