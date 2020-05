Zur neuen Saison : Handball-Profis wünschen sich Rückkehrkonzept

Johannes Bitter steht in der Bundesliga für den TVB Stuttgart im Tor. Foto: Marijan Murat/dpa

Kiel Viele Handball-Profis wünschen sich laut Nationaltorwart Johannes Bitter ein ausgereiftes Konzept für eine Rückkehr zum Spielbetrieb.

Bitter hat wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie viele Gespräche in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Spielergewerkschaft Goal geführt, deren Gründungsmitglied er vor zehn Jahren war. Anders als in der Fußball-Bundesliga wurde die Saison in der Handball-Bundesliga abgebrochen. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt für viele Vereine ab Mitte Juli.