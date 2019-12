Nach schwacher Defensivleistung : Haie kassieren deutliche Heimniederlage gegen Bremerhaven

Köln Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven gehören nicht zu den Lieblingsgegnern der Haie. Die Kölner kassierten vor 16383 Zuschauern ein 1:5 (1:3, 0:2, 0:0), verdarben sich mit einer schwachen Defensivleistung das Weihnachtsfest und mussten die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Nach zuletzt zweimal 0:2 in Iserlohn und gegen Schwenningen lagen die Haie diesmal sogar 0:3 zurück. Hinzu kam, dass Bremerhaven aufmerksamer und konsequenter verteidigte. Bis auf zwei Versuche von Jon Matsumoto (2./3.) gaben die Gäste den Haien keine freien Schüsse. Auf der anderen Seite durfte das schnörkellos agierende Team von Coach Thomas Popiesch immer mal wieder ungehindert in der Kölner Zone schalten und walten.

Haie blieben zu harmlos

So wurde am 4. Advent nichts aus der nächsten Aufholjagd. Das lag zunächst an BHV-Torwart Kristers Gudlevskis, der bei einem Schuss des durchgebrochenen Marcel Müller entschärfte (26.). Rund 30 Sekunden später ließ sich Dominik Tiffels die Scheibe von Hooton abluchsen, der seinen Doppelpack zum 1:4 schnürte (27.). Die leichten Fehler in der eigenen Zone begleiteten das Spiel der Kölner weiter. Als Colin Smith patzte, durfte Ross Mauermann auf 5:1 erhöhen (35.). Pechvogel Marcel Müller prüfte dagegen nur den Pfosten (36.). Egal, die Partie war ohnehin entschieden.