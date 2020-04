FIFA-20-Event : Gladbach besiegt Schiedsrichter in Bundesliga Home Challenge

Pfeift sonst Fußball, war jedoch nun in der Bundesliga Home Challenge an der Konsole aktiv: Schiedsrichter Deniz Aytekin. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Berlin Mehr Teams, mehr Spiele und reale Schiedsrichter: Am zweiten Spieltag der Bundesliga Home Challenge waren nicht nur Profi-Kicker, sondern auch Profi-Schiedsrichter in FIFA 20 am Controller aktiv. Außerdem feierten mehrere Clubs regelrechte Torfestivals.

Ungewöhnliche Begegnungen am zweiten Spieltag des FIFA-20-Events „Bundesliga Home Challenge“: Borussia Mönchengladbach hat mit einem Gesamtergebnis von 5:2 gegen das Schiedsrichter-Team des DFB gewonnen.

5:1 hieß es am Ende für das Gladbacher Duo mit Mittelfeldspieler Jonas Hofmann und E-Sportler Yannik „Jeffry 95“ Reiners. Chancenlos war das Schiedsrichter-Duo aber nicht: Deniz Aytekin, Deutschlands Schiedsrichter des Jahres 2019, gelang ein 2:1-Erfolg gegen Hofmann. Schiri Daniel Schlager unterlag dagegen Reiners mit 0:4.

„Ich muss sagen: Das war Wahnsinn! Ich habe mit meinem Sohn geübt, aber die letzten Tage noch Hilfe von einem Profi gehabt“, sagte Aytekin nach seinem Spiel im Livestream von „esports.com“. „Ich denke, ich habe unsere Schiedsrichter-Ehre ein bisschen gerettet.“

Insgesamt acht Partien wurden in dem Alternativ-Event zur Bundesliga gespielt. Besonders torhungrig präsentierte sich Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg: Der Abwehrspieler besiegte Herthas Maximilian Mittelstädt mit 11:1.

„Bei mir lief einfach alles“, sagte Schlotterbeck nach dem Spiel. „Jeder Schuss war ein Tor.“ Durch den Erfolg drehte er zudem die Partie für die Breisgauer, nachdem sein Teamkollege Mark Flekken zuvor mit 1:6 gegen Herthas E-Sportler Elias „EliasN97“ Nerlich verloren hatte.

Ebenfalls ein Dutzend Tore gab es für die TSG 1899 Hoffenheim beim 12:1-Erfolg über den 1. FSV Mainz 05. Einen 7:4-Sieg feierte Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel, der vor allem BVB-Profi Achraf Hakimi mit einem 6:1 gegen Dominik Schmidt zu verdanken ist.

Das Zweitliga-Duell zwischen Hannover 96 und SV Darmstadt gewannen die Lilien mit 2:4. Ebenfalls erfolgreich: SV Wehen Wiesbaden beim 6:4-Erfolg über den SC Paderborn. Keinen Sieger gab es beim 5:5 zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth und dem 4:4 zwischen RB Leipzig und Werder Bremen.

Unter dem Motto „Stay Home ... and play!“ veranstaltet die Deutsche Fußball Liga das Turnier. Insgesamt 29 Teams der 1. und 2. Bundesliga sind mit zwei Spielern dabei, einem Fußball-Profi und einer Person aus dem Clubumfeld. Hinzu kommt das Team der DFB-Schiedsrichter.

(dpa)