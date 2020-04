HBL : Essen und Coburg erhalten die Lizenz für die Bundesliga

Flensburg Der TuSEM Essen und der HSC 2000 Coburg haben die Lizenz für die Handball-Bundesliga erhalten, teilte der Ligaverband HBL mit.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga sind der Wilhelmshavener HV, der Dessau-Roßlauer HV, der TV Großwallstadt und der TuS Fürstenfeldbruck. Da es keine sportlichen Absteiger gibt, spielen in der Bundesliga in der kommenden Serie 20 Clubs, in der 2. Bundesliga 19 Vereine. Die HSG Krefeld hat keine Lizenz erhalten.