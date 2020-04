Interview mit Alexander Oblinger : Eishockey-Profi der Kölner Haie spricht über Krisenzeiten

Fünf-Sterne-Haie

Foto: picture-alliance / augenklick //Roth

Am Ende fehlten ganze vier Punkte. Der Kölner EC hat zum fünften Mal in Folge alle Kriterien des „Fünf-Sterne-Nachwuchs-

programms“ des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfüllt. 189 von 193 möglichen Punkten bedeuten zudem das beste Ergebnis von allen geprüften Clubs.

„Das macht mich sehr stolz“, sagte KEC-Geschäftsführer und Sportdirektor Rodion Pauels. „Man darf nicht vergessen, dass wir hier im Haie-Zentrum mit nur einer Eisfläche planen und arbeiten können. Von daher ist das tolle Ergebnis gar nicht hoch genug einzuschätzen und ein Beleg dafür, dass Vorstand, Coaches, Betreuer, Ehrenamtliche und Profis bei uns Hand in Hand arbeiten – und das sehr erfolgreich und mit großer Leidenschaft.“

DEB und DEL bewerten unter anderem die tatsächliche Eiszeit für Nachwuchsspieler, deren Vorort-Betreuung durch qualifizierte Trainer sowie die Qualität der Trainingsinhalte. Insgesamt erhielten in diesem Jahr 13 Clubs aus den drei höchsten deutschen Spielklassen die Höchstwertung fünf Sterne. In der DEL haben neun Vereine, in der DEL2 drei Vereine dieses Prädikat bekommen, in der Oberliga Süd ein weiterer Verein. Zwölf von 14 Clubs der DEL wurden mit vier oder fünf Sternen bewertet.