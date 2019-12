Basketball-Legende : Dirk Nowitzki mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Berlin Sportlich ist Dirk Nowitzki dekoriert und gewürdigt worden wie kein deutscher Basketballer vor ihm. Am Mittwoch erhielt der 41-Jährige das Bundesverdienstkreuz für sein soziales Engagement.

„Mein Vater war so stolz, der hat es gleich mitgenommen und trägt es jetzt wahrscheinlich auf der Autobahn“, sagte der ehemalige Weltklasse-Basketballer in Berlin. Den Verdienstorden hatte der 41-Jährige von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für sein soziales Engagement erhalten.

„Schon früh in seiner Profikarriere war sich Dirk Nowitzki seiner privilegierten Situation bewusst“, hieß es bei der Auszeichnung. Steinmeier würdigte Nowitzki als „Vorbild“. Der gebürtige Würzburger ist seit vielen Jahren als Unicef-Botschafter und in zwei Stiftungen zur Unterstützung von Kindern im Einsatz.

Später am Abend sprach Nowitzki im schicken dunklen Anzug gelöst über seine Zukunftspläne. Zum ersten Mal nach über 20 Jahren werde er Weihnachten in der Heimat und beim Skifahren verbringen, sagte er zu Gabriel, der ebenfalls vor kurzem seine (politische) Karriere beendet hatte.

Dabei werde er sich auch überlegen, wie es weitergehen soll, sagte der NBA-Champion und Deutschlands Sportler des Jahres von 2011. „Ich habe ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut und einige Möglichkeiten, die mir angetragen wurden.“ Aber er müsse vorbereitend auf eine mögliche zweite Karriere „erst mal ein paar Bücher lesen“. So lange genieße er den verspäteten Start ins Familienleben sowie die zahlreichen Ehrungen.

„Ich vermisse es schon, Basketball zu spielen und in der Umkleidekabine zu sein“, sagte Nowitzki, der in diesem Jahr nach 21 Spielzeiten bei den Dallas Mavericks seine Karriere beendet hatte. „Der Umgang in der realen Welt ist schon ein anderer.“ Es sei aber schön, dass er sich mal gehen lassen und undiszipliniert sein könne - und dass er neue Leute kennenlernen kann.