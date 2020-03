DEL zum vorzeitigen Saisonabbruch : „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe“

Köln Die zehn für die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) qualifizierten Vereine drohen nun auf den fehlenden Einnahmen sitzenzubleiben. Doch auch für die Liga selbst ist der vorzeitige Abbruch eine Katastrophe.

Es war eine Szene mit Symbolcharakter. Die Fernsehkameras im Tagungsraum „Berlin B“ des Dorint-Hotels am Deutzer Messegelände waren bereits aufgebaut, als es plötzlich laut krachte. Das dekorativ angebrachte Logo der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte sich vom Flurmobiliar gelöst und war zu Boden gestürzt. Dort liegt in finanzieller Hinsicht auch die DEL nach dem vorzeitigen Saisonabbruch in Folge der Ausweitung des Coronavirus. „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe“, erklärte Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke (52) auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, einen Tag nach der erstmaligen Absage der Playoffs in der 26-jährigen Geschichte der DEL.