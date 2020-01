Handball-EM : Dank Bitter: DHB-Team lässt Österreich keine Chance

Wien Mit einem souveränen Erfolg gegen Österreich qualifizieren sich die deutschen Handballer für das Spiel um den fünften Platz der Europameisterschaft. Bundestrainer Prokop dürfte der Sieg auch aus einem anderen Grund gut tun.

Ein überragender Johannes Bitter im Tor sicherte der DHB-Auswahl am Montagabend in der Wiener Stadthalle den 34:22 (16:13)-Erfolg über den Co-Gastgeber und damit vorzeitig auch das Spiel um den fünften Platz am Samstag (16.00 Uhr) in Stockholm. Bester Werfer des deutschen Teams vor rund 9000 Zuschauern war Timo Kastening mit sechs Treffern.