Nike Oregon Project : Coach von Konstanze Klosterhalfen gerät ins Blickfeld

Köln Im Zuge der neuen Vorwürfe gegen das inzwischen aufgelöste Nike Oregon Project (NOP) und den wegen Dopingvergehen gesperrten Coach Alberto Salazar gerät nun auch Pete Julian, Trainer der Königswinterer Läuferin Konstanze Klosterhalfen, ins Blickfeld.

"Man muss als Trainer eine Führungspersönlichkeit sein. Ich denke, man muss jemand sein, der Farbe bekennt, auch wenn es hart wird. Manchmal bedeutete das zu sagen: 'Hey, ich habe etwas falsch gemacht, lasst es uns korrigieren'. Und manchmal bedeutet das, Leuten die Stirn zu bieten, die in einer höheren Position sind als man selbst, und zu sagen: 'Das ist nicht in Ordnung", sagte Cain: "Wenn man nicht das Rückgrat hat, wenn man nicht die Fähigkeit hat, das zu tun, wie soll man eine Führungspersönlichkeit sein?"

Cain hatte in der vergangenen Woche in der New York Times von ihrer Zeit im NOP berichtet und dabei ein erschreckendes Bild gezeichnet. Man habe sie aufgefordert, deutlich ihr Gewicht zu reduzieren. Sie entwickelte dadurch das Red-S-Syndrom, das zum Verlust ihrer Periode für drei Jahre und insgesamt fünf Knochenbrüchen führte. Am Ende habe sie sogar über Suizid nachgedacht.