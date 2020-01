Totale Dominanz bei Heim-EM : Deutsche Bobs feiern Dreifachsieg in Winterberg

Deutsche Bobs feiern Dreifachsieg in Winterberg

Die neuen Vierer-Bob-Europameister: (v.l.) Florian Bauer, Christian Rasp, Christopher Weber und Johannes Lochner an den Lenkseilen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Winterberg Drei deutsche Vierer-Bobs hatten bei der Europameisterschaft in Winterberg am Ende die Nase vorn. Johannes Lochner gewann mit lediglich zwei Hundertstelsekunden vor dem Zwieten Francesco Friedrich.

Totale Dominanz bei der Heim-EM: Die deutschen Vierer-Bob-Piloten haben bei den Titelkämpfen in Winterberg einen Dreifachsieg gefeiert und eineinhalb Monate vor der WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) ihre Topform eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Anders als im reinen Weltcup-Rennen am Freitag hatte aber EM-Spezialist Johannes Lochner die Nase vorne. Der Stuttgarter, nach dem ersten Lauf noch Zweiter, fing Olympiasieger Francesco Friedrich im zweiten Durchgang noch ab. Im Ziel trennten die beiden gerade einmal zwei Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Rückkehrer Nico Walther aus Oberbärenburg (+0,22).

Für Lochner war es der vierte EM-Titel im großen Schlitten in Serie. "Ich bin gerade einfach so glücklich, ich kann es gar nicht glauben", jubelte Lochner im ZDF: "Es war eine sensationelle Stimmung an der Bahn, einfach ein geiler Tag heute." Friedrich lag auch im zweiten Lauf lange auf Bestzeitkurs, ein kleiner Fahrfehler kostete ihm jedoch Geschwindigkeit und schlussendlich auch den Sieg.