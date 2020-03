3x3-Wettbewerb : Basketball-Trainer Loibl sieht Olympia-Teilnahme in Gefahr

Basketball-Trainer Loibl sieht Olympia-Teilnahme in Gefahr

Chemnitz Für den Chemnitzer Basketball-Trainer Torsten Loibl droht der Olympia-Traum zu platzen. Durch die Verschiebung der Sommerspiele in das nächste Jahr ist seine Teilnahme als Nationalcoach der japanischen 3x3-Teams fraglich.

Nach 20 Jahren in verschiedenen Funktionen sollte Olympia für Loibl in diesem Sommer die letzte Mission in Fernost sein. „Das hatte ich meiner Familie eigentlich fest versprochen. Ein weiteres Jahr zwischen Chemnitz und Tokio zu pendeln, wäre ein großer Kraftakt“, sagte der 47 Jahre alte Loibl der Deutschen Presse-Agentur.