DFB-Pokal Halbfinale : Lewandowski schießt Bayern ins Pokalfinale

München Die Bayern nehmen erneut Kurs aufs Double. Der designierte deutsche Meister besiegt Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale. Die Hessen können den Rekordchampion nicht wie im Endspiel 2018 düpieren.

Ivan Perisic hatte die Bayern mit einem Flugkopfball erstmals in Führung gebracht (14.). Vor der Pause waren die Hessen in der leeren Allianz Arena noch weit entfernt von einem Überraschungscoup wie beim Endspiel-Triumph 2018. Doch nach dem 1:1 des eingewechselten Danny da Costa (69.) schien kurzfristig alles möglich.

Die Bayern, die in der Bundesliga kurz vor der 30. Meisterschaft stehen, können nun am 4. Juli im Berliner Olympiastadion gegen Bayer Leverkusen den 20. Pokalsieg einfahren. Es könnte in der Summe das 13. Double in der Münchner Vereinshistorie herausspringen.