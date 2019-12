Leverkusen in der Zwischenrunde gegen Porto

Nyon Bayer Leverkusen spielt in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den FC Porto, Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem österreichischen Meister Red Bull Salzburg zu tun.

Der VfL Wolfsburg trifft in der Europa-League-Zwischenrunde auf den schwedischen Club Malmö FF. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.