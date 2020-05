Coronavirus-Pandemie : IOC-Chef Bach mahnt Olympia-Zweifler zur Geduld

Genf Die Olympia-Macher von Tokio stehen in der Corona-Krise weiter unter Druck. IOC-Präsident Thomas Bach mahnt die Zweifler zur Geduld. Helfen soll der Rat der Weltgesundheitsorganisation.

IOC-Chef Thomas Bach hält Zweifel an der Austragung der auf 2021 verschobenen Sommerspiele in Tokio für verfrüht.

Das IOC setzt verstärkt auf den Rat der Weltgesundheitsorganisation. Die Spiele würden in einem „sicheren Umfeld für alle“ organisiert werden, bekräftigte Bach am Samstag bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung mit der WHO. Die Welt müsse „vereint kämpfen, um Covid-19 zu besiegen“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Tokio könne die Menschheit dann zusammen ihren „Triumph gegen die Pandemie feiern“, fügte er hinzu.