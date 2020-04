Bundesliga : Zwischen „Tante Käthe“ und „Wüterich“: Völler wird 60

Wird am Ostermontag 60 Jahre alt: Charakterkopf Rudi Völler. Foto: Peter Steffen/dpa.

Leverkusen Er war Weltmeister und Champions-League-Sieger, aber nie deutscher Meister. Er habe sich eben auf die wichtigen Titel beschränkt, sagt Rudi Völler. Der Sportchef von Bayer Leverkusen ist zwar auch für Wutausbrüche bekannt, genießt aber bundesweit höchste Beliebtheit.

„Lieber graue Haare als gar keine“, entgegnete Völler immer gelassen, wenn ihn jemand damit aufziehen wollte. Dass der Fußball-Weltmeister von 1990, spätere DFB-Teamchef und heutige Sportchef von Bayer Leverkusen am Ostermontag schon 60 Jahre alt wird, überrascht dennoch viele.

Jenen Gesang, der während der WM 2002 entstand, als Völler eine mäßig begabte Nationalelf ins WM-Finale führte, konnte der Besungene selbst irgendwann nicht mehr ausstehen. Eine ganze Weile nahm er Einladungen nur unter der Bedingung an, dass das Lied nicht gespielt wird. Heute, so sagte er dem „Hanauer Anzeiger“ kürzlich, „geht’s sogar wieder“.

Doch es gibt eben vor allem zwei Dinge, die Völler sein gesamtes öffentliches Leben verfolgen und nach denen er immer wieder befragt wird: In aller Welt auf das WM-Achtelfinale 1990 gegen die Niederlande, als ihm Frank Rijkaard zweimal in die Locken spuckte und der erstaunlich ruhig bleibende Völler ebenfalls Rot sah. Der WM-Titel in seiner römischen Wahlheimat war ein würdiger Trost.