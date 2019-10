Bezirksligspiel in Wahlscheid : Fußballer nach Massenschlägerei vier Jahre gesperrt

Hennef Bei einer Massenschlägerei beim Bezirksligaspiel zwischen dem Wahlscheider SV und dem SV Wachtberg im Juni hat ein Spieler einen anderen gegen den Kopf getreten. Nun hat das Bezirkssportgericht hart durchgegriffen.

Mit Stollen gegen den Kopf getreten

Seinerzeit brachen nach dem Schlusspfiff des vom Verbandssportgericht angesetzten Wiederholungsspiels sämtliche Dämme. Es kam zu Ausschreitungen und Tumulten, in deren Verlauf ein bereits am Boden liegender Wahlscheider durch Tritte verletzt wurde.

Nach GA-Informationen sahen es die Sportrichter bei der Verhandlung in der Sportschule Hennef nach umfangreichen Zeugenvernehmungen als erwiesen an, dass ein Wachtberger seinem Kontrahenten mit den Stollen auf den Kopf getreten hatte. Der zweite Übeltäter soll dem Wahlscheider gegen den Brustkorb getreten haben. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht, da sowohl die SF Troisdorf 05 als auch der SV Wachtberg ankündigten, in Berufung gehen zu wollen. Fassungslos zeigte sich Wachtbergs Coach Stefan Behr O'Hara: "Ich bin weit davon entfernt, Jurist zu sein. Aber das ist ein völlig inakzeptables Urteil, das in keinem Verhältnis zu den Sperren der beteiligten Wahlscheider Spieler steht", sagte er.