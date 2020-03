Corona-Krise : Von Kurz-Urlaub bis Quarantäne: Clubs im Stand-by-Modus

In allen deutschen Profiligen ruht in Folge der Corona-Krise der Ball. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Düsseldorf Für die angeordnete Zwangspause im deutschen Profifußball müssen die Clubs entsprechende Lösungen finden. Mit Spannung wird das Treffen der Vereine bei der DFL-Mitgliederversammlung am Montag erwartet. Bis dahin ruht der Trainingsbetrieb bei vielen Clubs.

Wie es weitergeht? Die weiteren Planungen werden nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Montag in Frankfurt mit Vertretern der 36 Bundesliga- und Zweitligaclubs konkretisiert.

„Das ist eine komplett neue Situation, die in der Form in der Bundesliga noch niemand erlebt hat“, sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Sport von Werder Bremen. „Uns ist klar, dass die Mannschaft jetzt erst einmal runterkommen sollte. Denn die Situation um den Virus ist keine, die vor den Spielern oder ihren Familien Halt macht.“ Wie viele andere Clubs hat Werder seinen Spieler erst einmal zwei Tage frei gegeben, ehe das weitere Vorgehen geplant wird.

Auch Borussia Mönchengladbach wird den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Laut Plan ist die nächste Partie derzeit für den 3. April bei Werder Bremen angesetzt. „Auf diesen Termin stellen wir momentan unsere Planungen ab“, erklärte Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Das Spiel in Bremen ist in drei Wochen, es macht also keinen Sinn, die Spieler jetzt für einen längeren Zeitraum in den Urlaub zu schicken. Wir müssen die Mannschaft gesund und fit halten und wir wollen gut vorbereitet sein, wenn wieder gespielt werden kann.“