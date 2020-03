Coronavirus : Videokonferenz mit Darts: Patient Kilian in der Quarantäne

Dortmund Luca Kilian erholt sich bei seinen Eltern vom Coronavirus. Dem Kampf gegen die Krankheit folgte der Kampf gegen die Langeweile. Wie beschäftigt sich ein 20 Jahre alter Fußballprofi in Quarantäne?

Zwei Wochen Quarantäne hat Kilian an diesem Freitag hinter sich. Der 20-Jährige war am 13. März als erster Bundesliga-Fußballer positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden und erholt sich in seinem alten Kinderzimmer in Dortmund. „Meine Mutter ist Krankenschwester und hat sich um mich gekümmert“, sagt Kilian.