Europa League : Überragender Havertz führt Leverkusen ins Achtelfinale

Porto Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale der Europa League. Das Bosz-Team gewinnt souverän in Porto - und darf in dieser Form von mehr träumen.

„Wir sind eine Runde weiter, das war unser Ziel“, sagte der überragende Nationalspieler Kai Havertz, der zwei Tore vorgelegt und eins selbst erzielt hatte. „Wir wussten, dass es ein hitziges Spiel werden würde. Wir haben von Anfang an dagegengehalten, das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Am Ende haben wir verdient gewonnen.“ Jonathan Tah ergänzte: „Das war eine starke Mannschaftsleistung. Porto war definitiv kein schwacher Gegner.“

Nach dem Sieg gegen die als eine der stärksten Mannschaften im Wettbewerb geltenden Portugiesen darf Bayer so langsam von einer Wiederholung des Triumphes im UEFA Cup 1988 träumen. Am folgenden wird erst einmal der Gegner für das Achtelfinale am 12. und 19. März ausgelost. Zudem erwischte Bayer einen guten Start in eine wegweisende Woche mit dem Bundesliga-Spitzenspiel am 1. März bei RB Leipzig und dem Pokal-Viertelfinale am 4. März gegen Union Berlin.