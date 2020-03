Coronavirus : Solidarisch in Krise: Bundesliga-Stars verzichten auf Geld

Düsseldorf Keine Fußballspiele, kaum Einnahmen: Die Corona-Krise wird für die Bundesliga-Clubs zur wirtschaftlichen Herausforderung. Betroffen sind in erster Linie die Mitarbeiter der Clubs außerhalb des Platzes. Doch die Profis zeigen sich mit ihrem Gehaltsverzicht solidarisch.

Beim Bundesliga-Tabellenführer aus München sind die Spieler und Verantwortlichen nach dpa-Informationen damit einverstanden, dass ihre Bezüge um 20 Prozent reduziert werden. In schwierigen Zeiten will auch der Rekordmeister damit ein Zeichen der Solidarität setzen und drohende Nachteile für Club-Mitarbeiter vermeiden.

Der BVB bestätigte Medienberichte, dass es entsprechende Gespräche mit der Mannschaft gab. Demnach seien die Spieler „vorsichtshalber unterteilt in mehrere Gruppen über die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus in Deutschland, die von der Politik beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen, die medizinische Lage im Land und die Geschäftsentwicklung im Fußball informiert“ worden. Auch „die Verantwortlichen des Clubs sowie der Trainerstab“ schlossen sich den Sparmaßnahmen an. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wertete den Verzicht der Spieler „als wertvolles Zeichen der Solidarität sowohl nach außen als auch an unsere 850 Mitarbeiter“.