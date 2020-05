2. Liga : Siege für Spitzentrio Bielefeld, Stuttgart und HSV

Düsseldorf Das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Erstmals seit Ende der Corona-Pause feierte alle Spitzenclubs Erfolge. Hinter dem souveränen Tabellenführer Bielefeld wahrten drei Teams ihre Chance.

Einen Tag nach dem am Ende glücklichen 2:1 (1:0) von Spitzenreiter Arminia Bielefeld bei Holstein Kiel hielten sich auch Stuttgart und Hamburg schadlos. Die Schwaben behaupteten am Sonntag mit einem 2:0 (1:0) bei den erst am Pfingstwochenende in den Spielbetrieb zurückgekehrten Dresdnern Rang zwei. Die Norddeutschen bleiben nach dem hart erkämpften 3:2 (2:1) über Wehen Wiesbaden Dritter.