Spielzeit ist beendet : Saison des Fußballverbandes Mittelrhein wird abgebrochen

Bonn Nachdem am Samstag der Abbruch der aktuellen Saison auf dem außerordentlichen Verbandsjugendtag beschlossen wurde, steht nun auch das vorzeitige Ende der Spielzeit der Senioren fest. Es wird keine Absteiger und nur einen Aufsteiger nach der Quotienregelung geben.

„Es ist gut für die Vereine, dass wir jetzt eine Entscheidung haben, wie mit der Saison 2019/20 umgegangen wird“, erklärte FVM-Präsident Bernd Neuendorf. „Die Corona-Pandemie hat uns in den letzten Wochen viel abverlangt: den Aktiven und Verantwortlichen in unseren Vereinen, aber natürlich auch den Verantwortlichen auf Verbands- und Kreisebene. Jetzt müssen wir nach vorne blicken und uns auf die Planung für die neue Spielzeit konzentrieren. Ich wünsche mir, dass wir nach dem heutigen Tag gemeinsam einen Weg beschreiten, der den Fußball am Mittelrhein stark und geschlossen aus dieser für uns alle so schwierigen Zeit herauskommen lässt.”