Spielzeit 2019/20 : Vorzeitiges Saisonende des Fußballverbandes Mittelrhein beschlossen

Bonn Auf dem Verbandstag des Fußballverbands Mittelrhein ist das vorzeitige Ende der Spielzeit 2019/20 beschlossen worden – zufrieden sind aber nicht alle Vereine. Vor allem die Quotientenregelung beim Aufstieg sorgt für Unmut.

Es sollen keine Nachteile durch den Abbruch entstehen

Auch weitere Beschlüsse stoßen auf geteiltes Echo. So zum Beispiel die Regelung, nach der es nur einen Aufsteiger nach der Quotientenregelung geben soll. „Die Situation ist natürlich unglücklich, wenn der Aufstieg anders als der eigentliche Tabellenstand ist. Aber man kann es bei so einer Entscheidung nicht allen recht machen“, sagt Hermann Josef Frings, Vorsitzender des SC Rheinbach. Die zweite Mannschaft des SC spielt aktuell in der Kreisliga B, ist Tabellendritter und soll mittelfristig als guter Unterbau des ersten Teams dienen. „Wir haben auch durch unsere Fusion vor, in einigen Jahren eine feste sportliche Größe hinter dem Bonner SC zu werden. Da ist ein guter Unterbau wichtig. Insofern ist diese Lösung sehr frustrierend.“ Zumal in dieser Liga der nach aktuellem Stand Tabellenvierte aufsteigt, Germania Impekoven. „Das richtet sich natürlich nicht gegen den Verein Impekoven, weiß Gott nicht“, sagt Frings. „Aber es ist schon absurd, dass der Tabellenvierte hochgeht, der in der ganzen Spielzeit nicht einmal an der Spitze war.“