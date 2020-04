Coronavirus-Pandemie : Rom-Profis verzichten auf Gehalt von vier Monaten

Paulo Fonseca ist der Chefcoach der AS Rom. Foto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa.

Rom Die Fußball-Profis der AS Rom verzichten wegen der Coronavirus-Pandemie auf das Gehalt von vier Monaten. Das gab der italienische Erstligist bekannt.

Italien ist eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder der Welt. Der Spielbetrieb in der Serie A ruht seit dem 12. März, zwölf Partien stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren.