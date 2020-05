Facebook-Video : Pikanter Stream: Hertha-Profi Kalou filmt Corona-Test

Salomon Kalou streamte mit seinem Smartphone aus der Hertha-Kabine. Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa

Berlin Mit einem pikanten Facebook-Video hat Salomon Kalou ungewöhnliche Einblicke in die Trainingsabläufe bei Hertha BSC gegeben.

Unter anderem ist auf den Aufnahmen des 34 Jahre alten Offensivspielers auch zu sehen, wie bei seinem Teamkollegen Jordan Torunarigha eine Probe für einen Corona-Test genommen wird. Kalou filmte auch Gespräche in der Umkleidekabine unter anderem mit Teamkollege Vedad Ibisevic. Während der ganzen Video-Sequenz gibt Kalou immer wieder Mitspielern oder Vereinsmitarbeitern die Hand. Bereits am Montagnachmittag war das Video nicht mehr online verfügbar. Der Verein kündigte eine Stellungnahme an.