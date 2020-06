Freitagspiel der Fußball-Bundesliga : Olmo-Doppelpack versüßt Nagelsmann die Rückkehr nach Hoffenheim

Leipzigs Trainer Nagelsmann feiert mit seinen Spielern den 2:0-Auswärtssieg bei seinem EX-Verein der TSG 1899 Hoffenheim. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sinsheim Das Doppelpack-Debüt von Dani Olmo hat die Champions League für RB Leipzig zum Greifen nahe gebracht. Die Leipziger gewannen 2:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim.

Durch den 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim beim Auftakt in den 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga festigten die seit zwölf Partien ungeschlagenen Leipziger den dritten Tabellenplatz.

"Das Wichtigste waren die drei Punkte", sagte Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann bei DAZN: "Wir haben zwischendurch wild agiert, das hätten wir besser machen können. Aber Wille und Einstellung haben gepasst, deshalb war es am Ende verdient."

Der Spanier Olmo, der zu Jahresbeginn für 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gewechselt war, traf zweimal (9. und 11.). "Dani hat extreme Qualität in der Box", sagte der Leipziger Sportdirektor Markus Krösche bei DAZN: "Deshalb haben wir ihn verpflichtet." Die Hoffenheimer, die sich am Dienstag von Nagelsmann-Nachfolger Alfred Schreuder getrennten hatten, kassierten die erste Niederlage nach vier Partien ohne Pleite. Dennoch kämpft die TSG weiter um den Einzug in die Europa League.

Nach der Trennung vom früheren Nagelsmann-Assistenten Schreuder wegen "Differenzen über die Ausrichtung des Klubs" wurden die Kraichgauer in den Tagen vor der Partie von einem Sextett betreut. Neben Sportchef Alexander Rosen gehörten Co-Trainer Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp und Ex-Profi Kai Herdling dem Betreuer-Team an.

"Diese Konstellation war so in keinster Weise geplant", sagte Rosen, der vor dem Anpfiff Gerüchte über Dissonanzen zwischen Schreuder und den Profis zumindest in Teilen bestätigte: "Es gab sicher Meinungsverschiedenheiten. Aber das war alles im normalen Bereich."

Beim Geisterspiel in Sinsheim war Nagelsmanns Mannschaft zunächst nur körperlich anwesend. Das Team um Nationalstürmer Timo Werner, der in der kommenden Saison wohl für den FC Chelsea auflaufen wird, geriet in die Defensive. Christoph Baumgartner vergab die große Chance zur TSG-Führung (4.).

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Foul von RB-Torwart Peter Gulacsi an Munas Dabbur entschied Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) zunächst auf Strafstoß (5.). Nach Überprüfung durch den Video-Assistenten wurde der Elfmeter aufgrund eines vorherigen Handspiels von Baumgartner zurückgenommen.

Die Gäste, die ohne den gesperrten Dayot Upamecano auskommen mussten, nutzten die Verwirrung bei den Hoffenheimern eiskalt aus. Der Doppelschlag Olmos, der seine Bundesligatore Nummer zwei und drei erzielte, offenbarte große Schwächen in der TSG-Defensive.

Danach ging es wild weiter. Die Kraichgauer, bei denen der gesperrte Kapitän Benjamin Hübner fehlte, drängten auf den Anschluss. Die größte Möglichkeit vergab Dabbur, der per Kopf die Latte traf (27.). Elf Minuten später scheiterte Baumgartner an Gulacsi. Auf der Gegenseite ließ Werner die Großchance auf das dritte RB-Tor ungenutzt (44.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric bei der TSG ins Spiel. Sebastian Rudy vergab die Möglichkeit zum Anschluss (52.) für die engagierten Gastgeber. Wie über weite Strecken der ersten Hälfte war Leipzig viel zu passiv, die Zwei-Tore-Führung für den Königsklassen-Viertelfinalisten war schmeichelhaft. Erst in der Schlussphase drehte Leipzig noch mal auf, allein Christopher Nkunku vergab mehrfach, ein später Versuch klatschte an den Pfosten (90.+2).

(SID: Alexander Sarter)