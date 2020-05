Corona-Krise : Neustart der italienischen Serie A am 20. Juni

Rom Für die „tifosi“ war es eine harte Wartezeit. Nun kann die Serie A kann nach monatelanger Corona-Pause wieder starten. Von einer „Botschaft der Hoffnung“ für das ganze Land spricht der italienische Fußballbund.

Zwölf Spieltage stehen im Kampf um die Meisterschaft aus. Die Saison war am 9. März unterbrochen worden. Ganz Italien war wegen der Corona-Krise am 10. März in einen harten Lockdown gegangen. Das Land gehört weltweit zu denen, die am härtesten von der Lungenkrankheit Covid-19 getroffen wurden. FIGC-Präsident Gabriele Gravina nannte den Neustart „eine Botschaft der Hoffnung für das ganze Land“.