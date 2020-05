Bis 2023 : Nationaltorhüter Neuer verlängert beim FC Bayern

München Ein Jahrzehnt ist nicht genug. Die Bayern einigen sich mit ihrem Kapitän auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit, bis der Torwart 37 Jahre alt sein wird. Der Rekordmeister kann hinter eine weitere wichtige Personalie einen Haken machen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich „sehr glücklich und zufrieden“ über die Einigung. „Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän“, sagte der 64-Jährige. Neuer freut sich, dass die Hängepartie vor dem Bundesliga-Endspurt beendet werden konnte. „Ich sehe mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch“, sagte der 34 Jahre alte gebürtige Gelsenkirchener.

„In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht“, äußerte Neuer in der Vereinsmitteilung. Zudem sei ihm wichtig gewesen, weiterhin auch mit Torwart-Trainer Toni Tapalovic (39) arbeiten zu können. „Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft.“ Der FC Bayern bleibe „eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs“.

„Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist“, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn. Der ehemalige Torwart hatte zusammen mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Verhandlungen geführt und sprach von einem „starken Signal“, das Neuer mit seinem Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber gesetzt habe. „Gemeinsam haben wir eine Win-Win-Situation geschaffen. Das ist es, was Manuel und uns ganz wichtig war“, kommentierte Salihamidzic.