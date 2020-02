Europa League : Mit ausgefahrenen Antennen: Leverkusen will „weit kommen“

Porto Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel geht Bayer Leverkusen ins Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League beim FC Porto. Den Wettbewerb nehmen die Leverkusener sehr ernst.

Rudi Völler hat eine klare Vorgabe: Nicht so wie im vergangenen Jahr. Damals hieß der Gegner FK Krasnodar und das Aus von Bayer Leverkusen in der Zwischenrunde der Europa League war überraschender als es eines gegen den FC Porto wäre.

Dennoch gab Sportchef Völler vor dem heutigen Rückspiel in Portugal (21.05 Uhr/DAZN) die klare Devise aus, „dass wir in diesem Wettbewerb im Gegensatz zum letzten Jahr weit kommen möchten“. Die Chancen auf ein Weiterkommen stehen nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel zumindest nicht schlecht. Dennoch hat Bayer laut Völler „alle Antennen ausgefahren“.

WOCHE DER WAHRHEIT: Leverkusen hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. „Wir haben einen guten Lauf“, sagte Bosz. Doch nun liegt eine echte Woche der Wahrheit vor Bayer. Am Donnerstag und am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin geht es in K.o.-Spielen ums Weiterkommen, dazwischen liegt am Sonntag das Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig. Als Fünfter liegt Bayer nur fünf Punkte hinter den zweitplatzierten Sachsen. „In der Bundesliga haben wir wieder Anschluss an die Champions-League-Plätze gefunden und diesen Schwung müssen wir in die wichtigen K.o.-Spiele mitnehmen“, forderte Völler.