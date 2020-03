Interview mit Michael Gabriel : „Man kann von einer Historie des Scheiterns sprechen“

Bonn Nach dem Skandal um die Schmähplakate gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp (79), Mitbegründer des Weltunternehmens SAP, versuchen Fußballverbände, Clubs und Fans wieder in den Dialog zu treten. Mit am Tisch sitzt auch die Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS). Mit KOS-Leiter Michael Gabriel sprach Tobias Schild.

Gabriel: Ich finde den Begriff Macht in diesem Zusammenhang irritierend, Einfluss trifft es besser. Die Fans sind ein wesentlicher Faktor bei der Gestaltung der Spiele. Die Attraktivität der Bundesliga beruht auf der Performance der Spieler auf dem Rasen und der Stimmung auf den Rängen. Die machen zum großen Teil die Ultras. Aber sie wollen in dieser Rolle auch gehört werden, so wie andere Stakeholder im Fußball, etwa Sponsoren oder TV-Sender. Das ist ja auch eine große Stärke im deutschen Fußballsystem.

Gabriel: Es gibt viele definierte Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Fans, etwa als Mitglieder in den Vereinen. Das ist so in Europa einzigartig. In Italien etwa hat es nie eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen Clubs und Fans gegeben. Das führte über Phasen von Gewalt und Rechtsextremismus schließlich hin zu einem enormen Zuschauerverlust. In Deutschland haben diesbezüglich auch die Fanprojekte als vermittelnde Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung geleistet.