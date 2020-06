30. Spieltag der Fußball-Bundesliga : Leverkusen unterliegt Bayern mit 2:4

Leverkusen Trotz anfänglicher Mühe hat der FC Bayern mit einem souveränen Sieg bei Bayer Leverkusen den nächsten Schritt zur achten Meisterschaft in Serie gemacht.

Die letzte Hoffnung Leverkusen ist nur eine Hoffnung geblieben. Im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft hatte die Konkurrenz des FC Bayern München am 30. Spieltag auf die Werkself gesetzt. Immerhin konnte Bayer den Rekordmeister in den jüngsten beiden Duellen bezwingen. 3:1 im Februar 2019 in Leverkusen und 2:1 in München im Hinspiel am 30. November. Drei Niederlagen hintereinander gegen den gleichen Gegner waren den Bayern aber mit Beginn der 2012/13 nicht mehr wiederfahren. Und so bleibt es auch: Der Tabellenführer setzte sich am Samstagnachmittag in der leeren BayArena souverän mit 4:2 (3:1) durch und strebt unaufhaltsam dem erneuten Titelgewinn entgegen.