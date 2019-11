Amateurspiele am Sonntag : Kölner Schiedsrichter streiken wegen Gewalt

Köln Einige Schiedsrichter im Kölner Amateurfußball haben am Sonntag gestreikt. Damit wollen die Unparteiischen ein Zeichen gegen Gewalt und eine „zunehmende Verrohung“ setzen.

In der Domstadt gab es nach Angaben der Schiedsrichter in der vergangenen Saison in den Kreisligen zehn tätliche Angriffe sowie weitere 56 Vorfälle, in denen der Unparteiische beleidigt oder bedroht wurde.