Premier League : „Fantastisch“: Klopp entthront mit Liverpool Guardiola

Nach dem Gewinn der Meisterschaft strömten die Fans des FC Liverpool zum Stadion an der Anfield Road. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpool Nach dem Gewinn der Fußballmeisterschaft werden Jürgen Klopp und sein FC Liverpool mit Lob überschüttet. Auch Pep Guardiola gratuliert den neuen Champions. Fans und Vereinsikonen hoffen auf eine große Zukunft.

„Nach 30 Jahren ohne eine englische Meisterschaft sind die Reds wieder Champions, und nach einer Saison für die Ewigkeit könnte es nicht verdienter sein“, befand die Zeitung „The Independent“. Liverpool-Ikone „King“ Kenny Dalglish schwärmte mit Tränen in den Augen: „Jürgen Klopp hat fantastische Arbeit geleistet.“

Auch die Fans waren außer sich. Trotz der Bitten ihres geliebten Meistertrainers und der Stadt, zuhause zu bleiben, feierten sie die ganze Nacht am Stadion Anfield, als hätte es die Coronavirus-Krise nie gegeben. Zu groß waren die Freude und die Erleichterung nach dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Auch Klopp und seine Spieler kämpften nach dem Triumph mit den Tränen, der Coach musste deshalb sogar ein Interview beim Sender Sky Sports abbrechen.

Einen Tag nach dem Titelgewinn ist Klopp immer noch überwältigt. „Es bedeutet mir alles. Es ist irre, es ist riesig. Seit letztem Jahr habe ich gewartet, dass wir diesen Titel gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so groß anfühlt“, sagte der 53-Jährige bei einer virtuellen Pressekonferenz. Am Vorabend, als Manchester City mit 1:2 gegen den FC Chelsea verlor und der Titel feststand, wollte er eigentlich noch eine Ansprache an sein Team halten, „aber es war nicht möglich. Ich habe immer gleich angefangen zu flennen.“