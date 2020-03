Coronavirus : Epidemie sorgt für Spekulationen um EM-Verschiebung

Nyon Die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie sorgt für zunehmende Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der Fußball-EM um ein Jahr in den Sommer 2021. Wie mehrere internationale Medien berichten, wachse der Druck auf UEFA-Chef Aleksander Ceferin.

In Italien und der Schweiz ruht der Ligen-Betrieb bis Anfang April. In mehreren anderen Ländern wie Spanien, Polen, Österreich und Frankreich finden alle Spiele der höchsten Ligen vorerst nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch in der Bundesliga kommt es bei den Partien Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln und Borussia Dortmund gegen Schalke 04 sowie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen zu ersten Geisterspielen.