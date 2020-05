Coronavirus-Krise : Drittliga-Neustart am 26. Mai? Probleme für Clubs

Berlin Einem Bericht der „Sportschau“ zufolge plant der DFB die Saisonfortsetzung in der 3. Liga schon für den 26. Mai. Auf die Clubs scheinen arbeitsreiche Tage zuzukommen. Ein Magdeburger Spieler äußert Kritik.

Noch vor wenigen Tagen schien eine so frühe Saisonfortsetzung undenkbar. Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) hatte noch am Donnerstag gesagt: „Fußball bleibt eben ein Sport, mit hohem Kontaktpotenzial. Auch vor diesem Hintergrund halte ich einen Spielbetrieb in der 3. Liga bis 30. Juni für nicht realistisch.“ Geht es nun tatsächlich noch im Mai weiter, könnte die Spielzeit dann nun bereits beendet sein.

So hält der FC Carl Zeiss Jena die kurzfristige Umsetzung des Hygienekonzeptes nicht für möglich. Im Entwurf eines Schreibens des Tabellenletzten an den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, aus dem die „Sportschau“ zitierte, heißt es, dass das Konzept „an den Spieltagen erhebliche Anforderungen an die Infrastruktur unseres Stadions“ stelle, „das diesen nicht gerecht werden kann“. Zudem würde die an strenge Vorgaben geknüpfte Unterbringung der Mannschaften in Hotels bei Auswärtsspielen für Probleme sorgen. Da die Mannschaftsärzte in der 3. Liga in der Regel ehrenamtlich sind, müsste außerdem ein Hygienebeauftragter eingestellt werden. In Jena, beim 1. FC Magdeburg und beim FSV Zwickau sind solche Stellen bereits ausgeschrieben.