Folgen für den Spielbetrieb : DFB schafft Voraussetzung für Verlängerung der Amateur-Saison im Fußball

Es gibt noch Hoffnung, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Aaber auf Bilder - wie hier bei der Begegnung in der zweiten Mittelrhein-Pokalrunde - müssen die Fans der Amateur-Klubs in Bonn und der Region wegen der Corona-Krise leider noch längere Zeit warten. Foto: Henry

Bonn / Rhein-Sieg-Kreis Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schafft eine umfassende Anpassung der Spielordnung. Daher setzt der Fußball-Verband Mittelrhein den Spielbetrieb erst einmal bis auf Weiteres aus.

Die Fußballer in Bonn und der Region müssen sich gedulden. Der Spiel- und Trainingsbetrieb im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) bleibt – abhängig von der staatlichen und behördlichen Verfügungslage – bis auf Weiteres ausgesetzt.

Allerdings hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aufgrund der Corona-Krise umfassende Anpassungen in der Spiel- und Jugendordnung vorgenommen und die Voraussetzung geschaffen, dass die Saison über den 30. Juni hinaus verlängert werden kann. In diesem Zuge können die Verbände weitere Regularien etwa zu Spielberechtigungen oder Wechselfristen angleichen. Die Änderungen sind bis zum 30. Juni 2021 gültig. Danach sollen wieder die vorherigen Bestimmungen in Kraft treten.