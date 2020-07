Halbfinals beim GA-Heimspiel : Deutschland und Belgien spielen um Finaleinzug

Beim GA-Heimspiel stehen am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinals an. Foto: Bartsch

Bonn Beim GA-Heimspiel stehen am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinals an. Zunächst trifft Deutschland auf Belgien, dann ermitteln die Niederlande und England den zweiten Finalisten. Die Spiele werden im Mediaplayer übertragen.

Nur noch ein Schritt bis zum Finale: Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Dienstagabend (21 Uhr) die Halbfinalpartie gegen Belgien an. Beide Teams haben sich bislang sehr souverän präsentiert und all ihre fünf bisherigen Spiele gewonnen. Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe zu erwarten.