Sieg gegen Weißrussland : Deutschland qualifiziert sich für die EM 2020

Mönchengladbach Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem 4:0 Erfolg über Weißrussland die EM-Qualifikation geschafft, da die Niederlande in Nordirland 0:0 gespielt hat.

Am Ende dieses undurchsichtigen Fußball-Jahres mit dem mühsamen Umbruch in der Nationalmannschaft und den vielen Verletzten sah Joachim Löw klar, sehr klar: Zwei Siege forderte er von seiner Auswahl in den abschließenden Gruppenspielen der EM-Qualifikation gegen Weißrussland und Nordirland. Dabei ging es ihm nicht nur darum, die sichere Berechtigung für das Kontinentalturnier im kommenden Jahr zu erhalten. Er wollte von seiner Elf, in der ja einige Leistungsträger verletzungsbedingt nicht dabei waren, eine spielerisch gute, dominante und vom Einsatz her angemessene Vorstellung sehen. Beim 4:0 (1:0)-Sieg gegen die Weißrussen in Mönchengladbach erfüllte sich der Wunsch über weite Strecken. Willkommener Nebeneffekt: Deutschland qualifizierte sich mit dem Sieg für die EM 2020, da im Parallelspiel die Niederlande in Nordirland zu einem 0:0 kam. Damit sind auch die Holländer für das paneuropäische Turnier qualifiziert.