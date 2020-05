Primera División : Corona-Regeln gebrochen: Sevilla-Profis feiern Gartenparty

Sevillas Ever Banega (M) entschuldigte sich für die Gartenparty. Foto: Kateøina Šulová/CTK/dpa

Sevilla Vier Spieler des spanischen Fußball-Erstligisten FC Sevilla haben sich wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln einen heftige Rüffel der La Liga eingefangen.

Ihr Verhalten sei „unverständlich und inakzeptabel“, stand in einem Schreiben des Verbandes, aus dem die Sportzeitung „as“ zitierte. Alle Clubs seien dringend aufgefordert, die Regeln zu beachten. Alles andere gefährde die für Anfang Juni geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs und 180.000 Arbeitsplätze, die vom Fußball abhingen.

Der frühere Gladbacher Luuk de Jong, Ever Banega, Lucas Ocampos und Franco Vazquez hatten am Wochenende zusammen mit insgesamt zwölf weiteren Personen eine Gartenparty gefeiert. In Spanien sind aktuell jedoch Versammlungen von mehr als zehn Personen verboten. Ein Bild von der Party veröffentlichte Banegas Frau auf Instagram.