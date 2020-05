Coronavirus-Krise : Bei Saisonabbruch: Streit um Abstiegsregel in der Bundesliga

Bei Saisonabbruch: Streit um Abstiegsregel in der Bundesliga

Frankfurt/Main Die Bundesliga stellt die letzten Weichen für ihren Notbetrieb - und geht damit ins Risiko. Der erhofften Rettung von Millionen-Summen stehen Kritik am Wiederanpfiff und viele Zweifel entgegen. Der Plan für einen Saisonabbruch ist schon ausgearbeitet.

Um die Abstiegsfrage bei einem Saisonabbruch in der Fußball-Bundesliga ist ein heftiger Streit entbrannt.

Bei einer Videoschalte der Deutschen Fußball Liga mit den Erstliga-Clubs haben nach einem „Kicker“-Bericht zehn Vereine für einen Antrag der DFL gestimmt, acht dagegen. Die Entscheidung soll nun nicht wie vorgesehen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am Donnerstag fallen, sondern um eine Woche vertagt werden, so das Fachmagazin.

Der Antrag lautete: „Sollte die vollständige Beendigung der Spielzeit unmöglich werden, soll dennoch am Grundprinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga unter Beibehaltung der Anzahl von jeweils 18 Clubs festgehalten werden; im Verhältnis zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga soll das gelten, wenn auch die 3. Liga die Spielzeit in vergleichbarem Umfang wie die 2. Bundesliga absolviert hat.“ Die 18 Zweitligavereine beraten an diesem Mittwochnachmittag noch darüber.