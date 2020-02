DFB-Pokal : Bayer Leverkusen nach Sieg gegen Stuttgart im Viertelfinale

Leverkusen Bayer Leverkusen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz mit 2:1 gegen Zweitligist VfB Stuttgart durch. Der Sieg war mehr als schmeichelhaft.

Die Leverkusener sollten eigentlich genug von diesen unnötigen Erfahrungen gesammelt haben, die sie das krasse Gegenteil von dem erleben lassen, was ihr Talent verspricht. Fast genau vor einem Jahr gab es etwa das peinliche Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal in Heidenheim, einem biederen Zweitligisten. Eine Lektion, die alleine hätte reichen müssen, um eine Wiederholung um jeden Preis zu vermeiden. Mal davon abgesehen, dass Bayer 04 im Falle eines Erfolges nur noch zwei Siege vom großen Finale in Berlin entfernt gewesen wäre. Hatte Peter Bosz nicht von Titeln gesprochen und sie versprochen?

Die Hausherren aber verweigerten am Mittwochabend vor nur 20.320 Zuschauern in der BayArena über weite Strecken das Fußballspielen. Was Bosz als Pressing predigt, verkam vor allem in der ersten Hälfte zum Alibi-Anlaufen. Auch sonst gab es kaum Tempo, von Aggressivität und Pokal-Leidenschaft in den Zweikämpfen mal ganz zu schweigen. Allein der junge Moussa Diaby sorgte für Gefahr. Die pure Geschwindigkeit des jungen Franzosen brachte Kai Havertz in Position. Der erstmals als Kapitän auflaufende Jungstar starb aber aus sieben Metern den Tod der Lässigkeit (18.). Als Diaby dann präzise auf Lucas Alario flankte und der Argentinier Fabian Bredlow per Kopf überwand, verhinderte Havertz die Führung. Im Abseits stehend hielt der 20-Jährige nämlich noch den Fuß rein und rief den Videoassistenten auf den Plan (44.), der korrekt und gegen Leverkusen entschied. Das 1:0 zur Pause wäre auch unverdient gewesen. Stuttgart hatte mehr vom Spiel und nicht nur wegen Silas Wamangitukas Lattenkreuz-Kracher (26.) die besseren Chancen. Ein stärkeres Team, als der Zweitliga-Dritte hätte den Pokalsieg-Traum von Bayer schon in den ersten 45 Minuten beendet.